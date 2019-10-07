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بالفيديو.. مقاتلة تلجأ لخدعة "قذرة" قبل أن تنقلب ضدها

الرياضة

بالفيديو.. مقاتلة تلجأ لخدعة
sbs.com.au
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فشلت الأسترالية، ناديا قاسم، في التغلب على منافستها، جي يون كيم، من كوريا الجنوبية، الأحد، ضمن منافسات دورة UFC 243 بعد أن قامت بخدعة غير رياضية في بداية النزال.

وبعد أن أمر الحكم الزوجين بالقتال، توجهت المقاتلتان للتحية بلمس قفازيهما لكن ناديا قاسم التي بدت أنها ذاهبة لتحية خصمتها باغتت كيم بركلة على أضلاعها، في محاولة للحصول على اليد العليا في النزال.

لكن خدعة الأسترالية عند لحظة البداية أتت بنتائج عكسية، حيث انهالت المقاتلة الكورية الجنوبية بسلسلة من اللكمات ونجحت في النهاية بالتغلب على ناديا قاسم خلال الجولة الثانية، ملحقة بها الهزيمة الثانية على التوالي.

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وعلى الرغم من أن كيم كانت المسيطرة على القتال، إلا أن الجماهير لم تسرع في مسامحة ناديا البالغة 23 عاما لمناورتها "الرخيصة"، ووصفتها بأنها "حركة جرذ".

وقال آخر:" كان على ناديا لمس القفاز، في المرة القادمة أظهري بعض الرقي لعلك تربحين".

المصدر:thesun.co.uk 

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