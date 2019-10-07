تشابي ألونسو أمام المحكمة متهم بارتكاب ثلاث جرائم

تبدأ محكمة إقليم مدريد اعتبارا من الأربعاء المقبل جلسات محاكمة النجم الإسباني بكرة القدم تشابي ألونسو، للاشتباه في ارتكابه ثلاث جرائم بحق الخزانة العامة في أعوام 2010 و2011 و2012.

وذكرت مصادر قضائية أنه تقرر عقد جلستين يومي الأربعاء والخميس المقبلين، بمجرد أن أعلنت محكمة إقليم مدريد اختصاصها بمباشرة محاكمة ألونسو، لاعب ريال مدريد السابق والمدرب الحالي لناشئي ريال سوسييداد، الذي تطلب النيابة معاقبته بالسجن 5 سنوات وغرامة بقيمة 4 ملايين يورو.

وكانت المحكمة قد علقت في 22 من يناير الماضي المحاكمة للبت في اختصاصها بالنظر في القضية، التي تضم أيضا متهمين آخرين، هما المستشاران الماليان لألونسو، اللذان تطالب النيابة بإيقاع نفس العقوبة عليهما.

Xabi Alonso, otro futbolista más a juicio: será juzgado por supuesto fraude fiscal https://t.co/Oeb6UQFm16pic.twitter.com/u1Ra3wG7qL — Gol Caracol (@GolCaracol) ٧ أكتوبر ٢٠١٩

وعلاوة على السجن والغرامة، تطالب النيابة بإلزام المتهمين الثلاثة على دفع قيمة التهرب الضريبي المزعوم البالغة مليونين و32 ألفا و845 يورو.

يشار إلى أن ألونسو هو الوحيد من قائمة طويلة من لاعبين واجهوا تهمة التهرب الضريبي، ولم يتوصل مطلقا لتسوية مع النيابة ولطالما دافع عن براءته.

المصدر: وكالات