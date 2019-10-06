الجزائري مخلوفي يهدي بلاده ميدالية في مونديال قطر 2019 لأم الألعاب (فيديو)
حصل العداء الجزائري، توفيق مخلوفي، على الميدالية الفضية لسباق 1500 متر، اليوم الأحد، وذلك في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة حاليا في قطر.
وقطع توفيق مخلوفي مسافة السباق بزمن قدره (3:31.38) دقيقة، بينما ذهبت الميدالية الذهبية إلى الكيني تيموثي تشيريوت، الذي وصل إلى خط النهاية بعد (3:29.26) دقيقة.
It’s a Gold for Kenya!! Timothy Cheruiyot leads in spectacular fashion!!!! 1500m Finals!! @IAAFDoha2019#WorldAthleticsChamps#TeamKenya#TwendeKazipic.twitter.com/Y3SYXAs2ta— AMB.(Dr.) Amina C. Mohamed (@AMB_A_Mohammed) 6 октября 2019 г.
بطولة العالم لألعاب القوى بالدوحة #توفيق_مخلوفي يفوز بالميدالية الفضية في سباق 1500 مترhttps://t.co/gPKNwsSvnW— الإذاعة الجزائرية (@radioalgerie_ar) 6 октября 2019 г.
هنيئا ل #بطل_الجزائر 💪💪💪 pic.twitter.com/egigCbV00y
أما الميدالية البرونزية، فكانت من نصيب العداء البولندي مارتسين ليفاندوفسكي، الذي حل في المركز الثالث، بزمن قدره (3:31.46) دقيقة.
المصدر: وكالات