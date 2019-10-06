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الجزائري مخلوفي يهدي بلاده ميدالية في مونديال قطر 2019 لأم الألعاب (فيديو)

الرياضة

الجزائري مخلوفي يهدي بلاده ميدالية في مونديال قطر 2019 لأم الألعاب (فيديو)
@qatarathletics
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حصل العداء الجزائري، توفيق مخلوفي، على الميدالية الفضية لسباق 1500 متر، اليوم الأحد، وذلك في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة حاليا في قطر.

وقطع توفيق مخلوفي مسافة السباق بزمن قدره (3:31.38) دقيقة، بينما ذهبت الميدالية الذهبية إلى الكيني تيموثي تشيريوت، الذي وصل إلى خط النهاية بعد (3:29.26) دقيقة.  

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أما الميدالية البرونزية، فكانت من نصيب العداء البولندي مارتسين ليفاندوفسكي، الذي حل في المركز الثالث، بزمن قدره (3:31.46) دقيقة.

المصدر: وكالات

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