أرسنال يهزم بورنموث ويصعد للمركز الثالث في "البريمير ليغ" (فيديو)

حقق نادي أرسنال، فوزا صعبا وثمينا على حساب ضيفه بورنموث، بهدف دون رد، في مباراة الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ".

ويدين أرسنال بالفضل في هذا الفوز، لمدافعة البرازيلي ديفيد لويز، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة، من ضربة رأسية رائعة بعد كرة مرفوعة من ركلة ركنية في الدقيقة الثامنة.

🎥 | FT Arsenal 1-0 Bournemouth David Luiz header sends Arsenal third



Thoughts?#COYG#ARSBOUpic.twitter.com/qgXhfAjBMu — Arsenal Trends (@afctrends) October 6, 2019

وبهذه النتيجة، رفع "الغانرز" رصيده إلى 15 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، بفارق نقطة واحدة عن الوصيف مانشستر سيتي، وتسع نقاط عن المتصدر ليفربول.

في المقابل، تجمد رصيد بورنموث عند 11 نقطة في المركز العاشر.

المصدر: وكالات