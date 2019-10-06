 
مباشر

أرسنال يهزم بورنموث ويصعد للمركز الثالث في "البريمير ليغ" (فيديو)

الرياضة

أرسنال يهزم بورنموث ويصعد للمركز الثالث في
AFP Tolga AKMEN
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mhyk

حقق نادي أرسنال، فوزا صعبا وثمينا على حساب ضيفه بورنموث، بهدف دون رد، في مباراة الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ".

ويدين أرسنال بالفضل في هذا الفوز، لمدافعة البرازيلي ديفيد لويز، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة، من ضربة رأسية رائعة بعد كرة مرفوعة من ركلة ركنية في الدقيقة الثامنة.

وبهذه النتيجة، رفع "الغانرز" رصيده إلى 15 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، بفارق نقطة واحدة عن الوصيف مانشستر سيتي، وتسع نقاط عن المتصدر ليفربول.

في المقابل، تجمد رصيد بورنموث عند 11 نقطة في المركز العاشر.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرز وسائل منع تزوير العملات والوثائق