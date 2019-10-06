مونشنغلادباخ يغرد بمفرده على عرش صدارة "البوندسليغا"

اعتلى فريق بوروسيا مونشنغلادباخ صدارة الدوري الألماني لكرة القدم، عقب فوزه الساحق على ضيفه أوجسبورغ (5-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن الجولة السابعة من "البوندسليغا".

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وجاءت خماسية أصحاب الأرض بتوقيع كل من، السويسري دينيس زكريا (د. 2)، وباتريك هيرمان (د. 8 و13)، والفرنسي الحسن بليا (د. 39)، والسويسري بريل إيمبولو (د. 83).

بينما سجل المهاجم فلوريان نايديرليشنير هدف حفظ ماء الوجه لفريق أوجسبورغ، في الدقيقة الثمانين من عمر المباراة.

وانفرد بوروسيا مونشنغلادباخ بصدارة الدوري برصيد 16 نقطة، بفارق نقطة عن وصيفه فولفسبورغ.

بينما توقف رصيد أوجسبورغ عند 5 نقاط، وتراجع إلى المركز الرابع عشر على سلم ترتيب "البوندسليغا".

المصدر: وكالات