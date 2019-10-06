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تشيلسي يدك شباك مضيفه ساوثهامبتون برباعية (فيديو)

الرياضة

تشيلسي يدك شباك مضيفه ساوثهامبتون برباعية (فيديو)
AFP
تشيلسي يدك شباك مضيفه ساوثهامبتون برباعية (فيديو)
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عاد نادي تشيلسي بفوز عريض من ملعب مضيفه ساوثهامبتون، بنتيجة 4-1، خلال مباراة جمعتهما اليوم الأحد، في إطار منافسات الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتكفل بتسجيل رباعية "البلوز"، كل من تامي أبراهام، وماسون مونت، ونغولو كانتي، وميتشي باتشواي، في الدقائق 17، 24، 40، و89 على الترتيب، بينما أحرز داني إنغز، هدف ساوثهامبتون الوحيد، في الدقيقة 30.

وبهذا الفوز، ارتقى تشيلسي للمركز الخامس في جدول الترتيب، بعد وصوله للنقطة 14، بينما توقف ساوثهامبتون عند 7 نقاط، في المركز الـ 16.

المصدر: وكالات

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