سرب من النحل يهاجم البرازيلي ألفيس خلال تنفيذه ضربة ركنية (فيديو)

شهدت مباراة فريق ساو باولو وضيفه فورتاليزا (2-1)، في الدوري البرازيلي لكرة القدم، حدثا فريدا من نوعه، حيث استوطنت مجموعة ضخمة من النحل في خلية بنتها على راية زاوية الملعب الركنية.

وأفاد موقع "globoesportecom" بأن المدافع البرازيلي المخضرم، داني ألفيس، تعرض للسعة بعد هجوم سرب من النحل عليه أثناء تنفيذه ضربة ركنية، ليبتعد عن موقع "الهجوم" مبتسما.

Tem mel o rapaz? Fotógrafo é atacado por abelhas no Pacaembu! Acompanhe São Paulo x Fortaleza ➡️ https://t.co/PeXCKSWyYapic.twitter.com/qst2AbhcZo — globoesportecom (@globoesportecom) 5 октября 2019 г.

وأخذ لاعب فورتاليزا، جاكسون، على عاتقه حل هذه المعضلة "مغامرا"، فقام بخلع الراية من مكانها ورميها خارج أرضية الملعب مع خلية النحل التي فوقها، مغطيا وجهه بقميصه.

Jackson 5: desarma, marca, cabeceia, chuta e tira as abelhas de campo; acompanhe São Paulo x Fortaleza ➡️ https://t.co/PeXCKSWyYapic.twitter.com/zRiJXIpLYi — globoesportecom (@globoesportecom) 5 октября 2019 г.

ورفع ساوباولو رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 39 نقطة (23 مباراة)، ويحتل المركز الخامس في الدوري، متأخرا بفارق 10 نقاط عن المتصدر، فلامينغو الذي يحل ضيفا على فريق شابيكوينسي، في وقت لاحق من اليوم.

بينما يشغل فورتاليزا المركز الرابع عشر على سلم الترتيب، برصيد 25 نقطة.

يذكر أن الظهير الأيمن المخضرم، داني ألفيس، عاد إلى البرازيل في صيف عام 2019 بعد 16 عاما صال وجال خلالها في الملاعب الأوروبية، حيث لعب مع إشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.

المصدر: وكالات