مارادونا يرقص فرحا بعد فوزه الأول مع فريقه الجديد (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاحتفال أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، دييغو مارادونا، بأول فوز له مع فريقه الجديد، خيمناسيا لا بلاتا، في دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني.

وظهر مارادونا (58 عاما)، في غرفة تغيير الملابس، وهو يؤدي رقصة تخللتها حركات أثارت إعجاب لاعبي فريقه، الذين صفقوا له بحرارة.

Diego Maradona has created an atmosphere where he's a friend first, boss second....Probably entertainer third



📽️ via @jmbianchi20pic.twitter.com/4lOCMvXYLc — GOLAZO (@golazoargentino) October 5, 2019

ونجح مارادونا، الذي تولي مسؤولية تدريب خيمناسيا قبل شهر تقريبا، في قيادة الفريق لتحقيق نتيجة الفوز على غودوي كروز (4-2)، في مباراة أقيمت أمس السبت، لحساب الأسبوع التاسع من الدوري الأرجنتيني.

وبهذه النتيجة، رفع خيمناسيا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الـ23 في جدول ترتيب الدوري، متقدما بفارق نقطة واحدة عن غودوي كروز، صاحب المركز الـ24 الأخير.

المصدر: matchtv.ru