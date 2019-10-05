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ليفربول يحتفي بإنجازات ماني وهدفه الرائع في ليلة إصابة صلاح (فيديو)

الرياضة

ليفربول يحتفي بإنجازات ماني وهدفه الرائع في ليلة إصابة صلاح (فيديو)
AFP Paul ELLIS
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أصبح السنغالي ساديو ماني اللاعب رقم 10 في تاريخ ليفربول الذي يسجل 50 هدفا مع "الريدز" في مباراته رقم 100 في "البريميير ليغ"، بعد هدفه في مرمى ليستر سيتي، في الجولة الثامنة للدوري.

ونشر ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" الهدف الأول الذي أحرزه ماني لليفربول بتسديدة متقنة في الدقيقة 40، بينما اقتنص زميله، جيمس ميلنر، هدف الفوز من ضربة جزاء، في الوقت بدل الضائع، ليقودا فريقهما إلى الفوز بهدفين مقابل هدف واحد.

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بينما تعرض النجم المصري محمد صلاح لتدخل عنيف من قبل لاعب ليستر سيتي البديل، حمزة تشودري، في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، خرج على إثره من الملعب وهو يعاني من آلام في ساقه اليسرى.

وواصل فريق ليفربول بذلك سلسلة انتصاراته محققا الفوز الثامن، ويتربع على عرش صدارة "البريمير ليغ" بالعلامة الكاملة برصيد 24 نقطة.

المصدر: وكالات 

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