مفاجأة مدوية في "البوندسليغا".. هوفنهايم يلحق الهزيمة الأولى بالعملاق البافاري

تجرع فريق بايرن ميونخ مرارة الهزيمة الأولى في الموسم الحالي للدوري الألماني لكرة القدم، وفي عقر داره، على يد ضيفه هوفنهايم (1-2)، اليوم السبت، في الجولة السابعة من "البوندسليغا".

ويدين فريق هوفنهايم بالفضل في انتصاره المفاجئ للاعبه الأرميني، ساركيس آداميان، الذي أحرز هدفيه، في الدقيقتين (54 و79).

بينما سجل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف العملاق البافاري اليتيم، في الدقيقة 73 من عمر المباراة التي جرت بينهما على ملعب "أليانز أرينا".

وتجمد رصيد بايرن ميونخ، بعد هذه الهزيمة، عند 14 نقطة، وبقي في صدارة الدوري، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

بينما رفع هوفنهايم رصيده إلى 8 نقاط، وتقدم إلى المركز الحادي عشر على سلم ترتيب "البوندسليغا".

المصدر: وكالات