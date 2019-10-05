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سيفان حسن تحقق إنجازا استثنائيا في مونديال قطر 2019 لأم الألعاب

الرياضة

سيفان حسن تحقق إنجازا استثنائيا في مونديال قطر 2019 لأم الألعاب
Globallookpress
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أحرزت العداءة الهولندية، سيفان حسن، الميدالية الذهبية لسباق 1500 متر، اليوم السبت، في بطولة العالم لألعاب القوى، المقامة حاليا في قطر، لتضيفها إلى ذهبية سباق عشرة آلاف متر.

وقطت سيفان حسن مسافة السباق برقم قياسي بلغ (3:51.95) دقيقة، متفوقة على بطلة النسخة الماضية، الكينية فيث كيبيجون، التي اكتفت بالمركز الثاني والميدالية الفضية.

بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى الإثيوبية جوداي تسيجاي، التي حلت في المركز الثالث.

وأصبحت سيفان حسن، التي غادرت إثيوبيا كلاجئة إلى هولندا عندما كانت تبلغ من العمر 15 عاما، أول متسابقة، سواء في منافسات الرجال أو السيدات، تفوز بذهبيتي 1500م و10000 متر، في نسخة واحدة من الأولمبياد أو بطولة العالم.

المصدر: "رويترز" 

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