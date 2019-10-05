سيفان حسن تحقق إنجازا استثنائيا في مونديال قطر 2019 لأم الألعاب

أحرزت العداءة الهولندية، سيفان حسن، الميدالية الذهبية لسباق 1500 متر، اليوم السبت، في بطولة العالم لألعاب القوى، المقامة حاليا في قطر، لتضيفها إلى ذهبية سباق عشرة آلاف متر.

History made!



After 10,000m 🥇, @SifanHassan 🇳🇱wins the 1500m world title in 3:51.95, a championship record.



No one has ever completed a 1500/10k double in a #WorldAthleticsChampspic.twitter.com/P4Th8xZwFH — IAAF (@iaaforg) 5 октября 2019 г.

وقطت سيفان حسن مسافة السباق برقم قياسي بلغ (3:51.95) دقيقة، متفوقة على بطلة النسخة الماضية، الكينية فيث كيبيجون، التي اكتفت بالمركز الثاني والميدالية الفضية.

بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى الإثيوبية جوداي تسيجاي، التي حلت في المركز الثالث.

GOLD again for @SifanHassan in the Women's 1500m for The Netherlands 🇳🇱



She also set a new Championship Record - 3:51.95#WorldAthleticsChampspic.twitter.com/lGHVMdSITH — IAAFDoha2019 (@IAAFDoha2019) 5 октября 2019 г.

وأصبحت سيفان حسن، التي غادرت إثيوبيا كلاجئة إلى هولندا عندما كانت تبلغ من العمر 15 عاما، أول متسابقة، سواء في منافسات الرجال أو السيدات، تفوز بذهبيتي 1500م و10000 متر، في نسخة واحدة من الأولمبياد أو بطولة العالم.

المصدر: "رويترز"