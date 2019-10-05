سياسي ألماني منتقدا أردوغان: حتى كرة القدم غير آمنة من السلطان

طالب السياسي الألماني، جيم أوزدمير، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم باستخلاص العواقب بعد منع شرطة تركيا مشجعي بوروسيا مونشنغلادباخ من إدخال أعلام النادي التي تحمل صليبا.

وقال جيم أوزدمير، المنحدر من أصول تركية، في تصريحات لصحيفة "دوناوكورير" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "لا يصح أن تصادر قوات الأمن التركية من مشجعي نادي غلادباخ أعلامهم لأنها تحمل صليبا"، مطالبا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم باستخلاص العواقب من هذه الواقعة.

وذكر أوزدمير الذي ينتمي إلى حزب الخضر أن نادي باشاك شهر "ليس ناديا عاديا لكرة القدم، بل هو ناد صنيعة أردوغان، تم تضخيمه بأموال كثيرة بدون مشجعين حقيقيين"، مضيفا أن حتى كرة القدم في تركيا "غير آمنة من خيالات السلطة المطلقة للسلطان الصوري أردوغان".

وكانت الشرطة التركية صادرت أعلام مشجعي بوروسيا مونشنغلادباخ، خلال مباراة فريقهم ضد مضيفه باشاك شهر (1-1)، في الجولة الثانية من دور المجموعات للدوري الأوروبي، الخميس الماضي، لأنها تحمل رمز الصليب، وعليها شعار مدينة مونشنغلادباخ المرسوم عليه صليب وصولجان الأسقف.

ودعا أيضا المدير التنفيذي للنادي، شتيفان شيبرز، وعمدة مدينة مونشنغلادباخ، هانز فيلهلم، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى استخلاص العواقب من هذه الواقعة.

كما تحدث المدير الرياضي للنادي، ماكس إبرل، عن "ديكتاتورية شرطية".

وأشارت صحيفة "فيلت" الألمانية بدورها إلى الموضوع، قائلة: "لا تسمح الشرطة التركية بأعلام نادي بوروسيا مونشنغلادباخ، لأنه يمكن رؤية الصليب عليها، وهذا يتناقض مع جميع مبادئ الرياضة ومكافحة التمييز. يجب أن يكون هناك رد فعل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على هذا الأمر سيما وأن مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا القادمة ستقام في اسطنبول".

المصدر: وكالات