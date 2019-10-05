إصابة قوية لحارس منتخب فرنسا لوريس بعد خطأ قاتل (فيديو)    

تعرض الفرنسي هوغو لوريس، حارس مرمى توتنهام الإنجليزي، لإصابة قوية في ذراعه مع بداية مباراته أمام مضيفه برايتون (0-3)، اليوم السبت، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسقط لوريس، البالغ عمره 32 عاما، بشكل قوي على الأرض في مرماه أثناء محاولة فاشلة للإمساك بالكرة، وضعها نيل موباي، في شباكه مبكرا، في الدقيقة الثالثة من بداية اللقاء على استاد أميكس.

Brighton not only beat Tottenham Hotspur 3 - 0. They got Hugo Lloris left arm broken 😂😂😂

pic.twitter.com/Gks93MKuYk — Obaino jay (@obaino_jay) 5 октября 2019 г.

Très grave blessure pour Hugo Lloris il est très mal retombé et les images sont vraiment terrible😱 j'espère qu'il reviendra fort pour Tottenham et pour l'équipe de France surtout💪🙏🙏 pic.twitter.com/145RtXpv0w — MALONE (@KARLMALONE86) 5 октября 2019 г.

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واحتاج لوريس إلى العلاج لمدة ست دقائق، قبل خروجه من الملعب محمولا وهو يتنفس من أنبوب أوكسجين، ونقل بعدها إلى المستشفى للعلاج.

المصدر: وكالات