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إصابة قوية لحارس منتخب فرنسا لوريس بعد خطأ قاتل (فيديو)    

الرياضة

إصابة قوية لحارس منتخب فرنسا لوريس بعد خطأ قاتل (فيديو)    
AFP Byline / Source / Credit
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تعرض الفرنسي هوغو لوريس، حارس مرمى توتنهام الإنجليزي، لإصابة قوية في ذراعه مع بداية مباراته أمام مضيفه برايتون (0-3)، اليوم السبت، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسقط لوريس، البالغ عمره 32 عاما، بشكل قوي على الأرض في مرماه أثناء محاولة فاشلة للإمساك بالكرة، وضعها نيل موباي، في شباكه مبكرا، في الدقيقة الثالثة من بداية اللقاء على استاد أميكس.

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واحتاج لوريس إلى العلاج لمدة ست دقائق، قبل خروجه من الملعب محمولا وهو يتنفس من أنبوب أوكسجين، ونقل بعدها إلى المستشفى للعلاج.

المصدر: وكالات

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