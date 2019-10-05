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لا غالب ولا مغلوب في مباراة دورتموند وفرايبورغ

الرياضة

لا غالب ولا مغلوب في مباراة دورتموند وفرايبورغ
AFP
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تعادل نادي بوروسيا دورتموند مع مضيفه فرايبورغ بهدفين لمثلهما، خلال مباراة جمعتهما، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري الألماني لكرة القدم.

وأحرز ثنائية دورتموند، البلجيكي أكسيل فيتسل، والمغربي أشرف حكيمي، في الدقيقتين 20 و67، بينما سجل لوكا فالدشميدت، ومانويل أكانجي بالخطأ في مرماه، هدفي فرايبورغ، في الدقيقتين 55 و90.

ورفع فرايبورغ رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني، مقابل 12 نقطة لبوروسيا دورتموند السابع، الذي سقط في فخ التعادل خلال آخر 3 مباريات له في الدوري.

المصدر: وكالات

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