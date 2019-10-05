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قرعة كأس محمد السادس للأندية الأبطال تسفر عن مواجهات قوية

الرياضة

قرعة كأس محمد السادس للأندية الأبطال تسفر عن مواجهات قوية
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سحبت اليوم السبت، في العاصمة السعودية الرياض، قرعة دور الـ16 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية لكرة القدم).

وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية، أبرزها مباراة بين الغريمين المغربيين، الرجاء البيضاوي وجاره الوداد البيضاوي.

وفيما يلي نتائج القرعة كاملة:

- الإسماعيلي المصري # الجزيرة الإماراتي

- أولمبيك أسفي المغربي # الترجي التونسي 

- نواذيبو الموريتاني # الشرطة العراقي

- القوة الجوية العراقي # مولودية الجزائر

- الرجاء البيضاوي المغربي # الوداد البيضاوي المغربي

- الاتحاد السكندري المصري # المحرق البحريني

- الشباب السعودي # شباب الأردن

الوصل الإماراتي # الاتحاد السعودي

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب على ملاعب الفرق المذكورة أولا، وسيتم تحديد مواعيد المباريات لاحقا حسب ما يناسب الفرق المتنافسة.

المصدر: الاتحاد العربي

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