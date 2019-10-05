دجوكوفيتش يصعد إلى نهائي بطولة طوكيو المفتوحة

صعد النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف أولا عالميا، إلى نهائي بطولة طوكيو المفتوحة للتنس، بفوزه اليوم في مباراة الدور نصف النهائي، على البلجيكي ديفيد غوفين، بنتيجة 6-3 و6-4.

وحسم دجوكوفيتش، المواجهة في غضون ساعة و29 دقيقة، مسددا 24 ضربة قاضية، وكسر إرسال غوفين مرتين من 6 فرص، وحسم 10 نقاط من 12 صعودا له على الشبكة.

💯 + 🔟 = 1⃣1⃣0⃣@DjokerNole advances to career final number 110 and fifth of the season in his 🇯🇵 debut slicing past Goffin 6-3 6-4.#rakutenopenpic.twitter.com/hlkeQkE3eE — Tennis TV (@TennisTV) October 5, 2019

وهذا الفوز هو السابع للنجم الصربي على البلجيكي في 8 مباريات سابقة بينهما

وضرب دجوكوفيتش، الذي يشارك في بطولة طوكيو للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية، موعدا في المباراة النهائية مع الأسترالي، جون ميلمان، الذي تأهل على حساب الأمريكي، ريلي أوبيلكا، بفوزه عليه بمجموعتين دون رد، تفاصيلهما 6-3 و7-6.

المصدر: وكالات