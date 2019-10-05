موعد قرعة دور الـ16 للبطولة العربية للأندية

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، أن حفل سحب قرعة الدور ثمن النهائي لبطولة "كأس محمد السادس" (البطولة العربية للأندية)، سيقام اليوم، في الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة.

وتأهل إلى ثمن نهائي البطولة، 16 فريقا، يمثلون 10 دول وهي: أولمبيك أسفي والرجاء والوداد (المغرب)، الوصل والجزيرة (الإمارات)، الاتحاد والشباب (السعودية)، الشرطة والقوة الجوية (العراق)، الاتحاد السكندري والإسماعيلي (مصر)، وشباب الأردن (الأردن)، والمحرق (البحرين)، ومولودية الجزائر (الجزائر)، والترجي (تونس)، ونواذيبو (موريتانيا).

ويحمل النجم الساحلي التونسي، لقب النسخة الماضية التي أقيمت على مراحل مختلفة، قبل أن تختتم بحفل غير مسبوق في العين الإماراتية، وتوج خلالها النجم بالكأس العربية على حساب الهلال السعودي في نهائي مثير.

المصدر: "تويتر"