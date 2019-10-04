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حارس مرمى يقتنص هدف الفوز لفريقه في الوقت القاتل (فيديو)

الرياضة

حارس مرمى يقتنص هدف الفوز لفريقه في الوقت القاتل (فيديو)
@FCK_Academy
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قاد حارس المرمى الروسي، دينيس آداموف، فريقه "كراسنودار-3" إلى الفوز على منافسه إنتر من مدينة تشيركيسك (3-2)، في المباراة التي جرت بينهما، في دوري الدرجة الثالثة المحلي لكرة القدم.

وتقدم الحارس إلى منطقة جزاء الخصم عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل (2-2)، بعد حصول فريقه على ضربة ركنية من الزاوية اليمنى، ونجح في إحراز الهدف الثالث لفريقه بتسديدة رأسية.

 

ويلعب فريقا "كراسنودار-3" وإنتر في المنطقة الجنوبية ضمن دوري الدرجة الثالثة الروسي لكرة القدم، الذي يضم 16 ناديا.

   

المصدر: وكالات 

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