حارس مرمى يقتنص هدف الفوز لفريقه في الوقت القاتل (فيديو)
قاد حارس المرمى الروسي، دينيس آداموف، فريقه "كراسنودار-3" إلى الفوز على منافسه إنتر من مدينة تشيركيسك (3-2)، في المباراة التي جرت بينهما، في دوري الدرجة الثالثة المحلي لكرة القدم.
وتقدم الحارس إلى منطقة جزاء الخصم عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل (2-2)، بعد حصول فريقه على ضربة ركنية من الزاوية اليمنى، ونجح في إحراز الهدف الثالث لفريقه بتسديدة رأسية.
А вот и шедевр от нашего вратаря в ворота «Интера»😉— Академия ФК «Краснодар» (@FCK_Academy) ৪ অক্টোবর, ২০১৯
Победный гол Дениса Адамова за «Краснодар-3»⚽️👏#Краснодар3Интер#ОлимпПФЛ#ГруппаЮг#ДенисАдамов#ПобедныйГол#ВратарьБомбардирpic.twitter.com/GRZLqSGu2V
ويلعب فريقا "كراسنودار-3" وإنتر في المنطقة الجنوبية ضمن دوري الدرجة الثالثة الروسي لكرة القدم، الذي يضم 16 ناديا.
المصدر: وكالات