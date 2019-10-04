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دليلة محمد تحقق رقما قياسيا عالميا في مونديال قطر 2019 لأم الألعاب

الرياضة

دليلة محمد تحقق رقما قياسيا عالميا في مونديال قطر 2019 لأم الألعاب
AFP Byline / Source / Credit Giuseppe CACACE
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توجت العداءة الأمريكية، دليلة محمد، بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر حواجز للسيدات، برقم قياسي عالمي جديد، اليوم الجمعة، وذلك في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة حاليا في قطر.

وقطعت دليلة محمد (29 عاما)، بطلة أولمبياد 2016، مسافة السباق بزمن قدره (52.16) ثانية، محسنة رقمها القياسي العالمي السابق، والبالغ (52.20) ثانية، في يوليو الماضي، بالولايات المتحدة.

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وحلت الأمريكية الأخرى، سيدني مكلوجلين (20 عاما)، في المركز الثاني بزمن قدره (52.23) ثانية.

وحصلت الجامايكية، راشل كلايتون، على الميدالية البرونزية، بعد أن سجلت أفضل زمن شخصي لها وبلغ (53.74) ثانية.

المصدر: "رويترز" 

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