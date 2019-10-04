المغربي البقالي ينال برونزية بطولة العالم لألعاب القوى 2019 في قطر (فيديو)

حصل العداء المغربي سفيان البقالي على الميدالية البرونزية في سباق 3000 متر موانع، خلال بطولة العالم لألعاب القوى 2019، المقامة حاليا في قطر.

وقطع البقالي مسافة السباق بزمن قدره (8:03.76) دقيقة، بينما ذهبت الميدالية الذهبية إلى العداء الكيني، كونسيسلوس كيبروتو، الذي وصل إلى خط النهاية بعد (8:01.35) دقيقة.

Have you EVER seen a finish like this after over 8 minutes??! Kipruto 🥇 vs Girma 🥈 #WorldAthleticsChampspic.twitter.com/DjxVfq9z2l — Athletics World (@Athletics_World) ৪ অক্টোবর, ২০১৯

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أما الميدالية الفضية، فقد كانت من نصيب الإثيوبي، لاميتشا جيرما، الذي حل في المركز الثالث بزمن قدره (8:01.36) دقيقة.

المصدر: "sportbox.ru"