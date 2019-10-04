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المغربي البقالي ينال برونزية بطولة العالم لألعاب القوى 2019 في قطر (فيديو)

الرياضة

المغربي البقالي ينال برونزية بطولة العالم لألعاب القوى 2019 في قطر (فيديو)
AFP Byline / Source / Credit KARIM JAAFAR
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حصل العداء المغربي سفيان البقالي على الميدالية البرونزية في سباق 3000 متر موانع، خلال بطولة العالم لألعاب القوى 2019، المقامة حاليا في قطر.

وقطع البقالي مسافة السباق بزمن قدره (8:03.76) دقيقة، بينما ذهبت الميدالية الذهبية إلى العداء الكيني، كونسيسلوس كيبروتو، الذي وصل إلى خط النهاية بعد (8:01.35) دقيقة.

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أما الميدالية الفضية، فقد كانت من نصيب الإثيوبي، لاميتشا جيرما، الذي حل في المركز الثالث بزمن قدره (8:01.36) دقيقة.

المصدر: "sportbox.ru" 

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