القطري برشم يهدي بلاده الميدالية الذهبية لبطولة العالم (فيديو)

توج القطري، معتز عيسى برشم، بالميدالية الذهبية لمسابقة الوثب العالي، اليوم الجمعة، وذلك خلال منافسات بطولة العالم لألعاب القوى 2019، المقامة حاليا في العاصمة الدوحة.

واجتاز معتز برشم العارضة وهي على ارتفاع (2.37 م)، تاركا الميداليتين الفضية للروسي، ميخائيل أكيمينكو، الذي اجتازا ارتفاع (2.35 م)، متفوقا بفارق المحاولات على مواطنه، إليا إيفانوك، صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية.

ويشارك أكثر من 3500 من الرياضيين والمدربين والمسؤولين في بطولة العالم لأم الألعاب في نسختها الـ 17، التي تستضيفها قطر في الفترة ما بين 27 سبتمبر الماضي و6 أكتوبر الجاري، ويمثلون 213 دولة.

المصدر: وكالات