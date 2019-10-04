عائلة دراج شهير تودعه في آخر محطات مسيرته (فيديو)

خاض الدراج الأسترالي، مارك رنشو، آخر سباق له في مسيرته الاحترافية، بالمشاركة في سباق "Qhubeka Charity" الخيري للدراجات الهوائية، عن عمر 36 عاما.

ووقف أفراد عائلة مارك رنشو على قارعة الطريق لدعمه في آخر محطة له بمسيرته الاحترافية.

وتوقف دراج "Dimension Data" عند نجله الذي كان يحمل بيده المشروبات للمتسابقين، ليعانقه لبعض الوقت، ومن ثم توقف مع نجله الآخر قليلا إلى جانب زوجته ومن ثم أكمل رحلته.

Детишки поддержали папку на финальном пит-стопе в карьере



Марк Реншоу докатывал последнюю гонку в жизни, когда увидел семью. Сынишка протянул питание, а любимая просто обняла своего чемпиона. Марк провел на обочине почти минуту. Как ехать, когда глаза полны счастливых слез ❤️ pic.twitter.com/20qAsItMsH — Матч ТВ (@MatchTV) 4 октября 2019 г.

المصدر: وكالات