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الروسي خاتشانوف يصعد إلى نصف نهائي بطولة الصين المفتوحة

الرياضة

الروسي خاتشانوف يصعد إلى نصف نهائي بطولة الصين المفتوحة
AFP Александр Гальперин
الروسي خاتشانوف يصعد إلى نصف نهائي بطولة الصين المفتوحة
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بلغ الروسي كارين خاتشانوف، الدور نصف النهائي لبطولة الصين المفتوحة للتنس، بفوزه اليوم الجمعة على الإيطالي فابيو فونيني، بمجموعتين لواحدة.

واحتاج خاتشانوف إلى ساعة واحدة و46 دقيقة، للتغلب على منافسه الإيطالي، والتأهل للمربع الذهبي للمرة الثانية هذا الموسم على مستوى البطولات التابعة للرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين.

ولبلوغ المباراة النهائية للبطولة الصينية البالغ مجموع جوائزها نحو 3 ملايين و600 ألف دولار، يتعين على اللاعب الروسي، تجاوز عقبة النمساوي دومينيك تيم، الذي تأهل إلى نصف النهائي على حساب البريطاني أندي موراي، بفوزه عليه بمجموعتين متتاليتين، تفاصيلهما 6-2 و7-6.

المصدر: championat.com

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