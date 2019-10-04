إشبيلية يستعد للقاء برشلونة المحلي بفوز قاري (فيديو)

استعد إشبيلية الإسباني، بأفضل طريقة ممكنة، لمواجهة برشلونة في الدوري المحلي بعد غد الأحد، بفوزه أمس الخميس، على ضيفه أبويل نيقوسيا القبرصي 1-0، في منافسات الدوري الأوروبي.

ويدين إشبيلية بالفضل في هذا الفوز، إلى الوافد الجديد من وست هام يونايتد الإنجليزي، مهاجمه المكسيكي خافيير هرنانديز "تشيتشاريتو"، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة من تسديدة بيمناه من داخل منطقة الجزاء، استقرت في شباك حارس مرمى أبويل، فيد بيليتش (الدقيقة 17).

Chicharito with another goal in the Europa league ✔️pic.twitter.com/vyB0QxRnGJ — J. Velazquez (@JuanDirection58) October 3, 2019

وأضاف صاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب في مسابقة الدوري الأوروبي (خمسة بينها ثلاثة تواليا بين 2014 و2016)، فوزا ثانيا بعد الذي حققه في الجولة الأولى على حساب مضيفه المتواضع "قره باغ" من أذربيجان(3-0)، علما بأن أبويل نيقوسيا خسر مباراته الأولى أمام الفريق الأكثر تواضعا في المجموعة دوديلانج اللوكسمبورغي 3-4.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، أمام قره باغ الثاني، برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن دوديلانج الثالث، فيما يتذيل أبويل الترتيب من دون أي نقطة.

المصدر: وكالات