مونديال قطر 2019 لأم الألعاب.. سلوى عيد تهدي ذهبية 400 م للبحرين

أحرزت العداءة البحرينية، سلوى عيد ناصر، الميدالية الذهبية لسباق 400 متر للسيدات، اليوم الخميس، في بطولة العالم لألعاب القوى، المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

حققت العداءة سلوى عيد الميدالية الذهبية في نهائي سباق 400 متر للسيدات والذي أقيم مساء اليوم الخميس الساعة 11:50 مساء ضمن منافسات اليوم السابع من بطولة العالم لألعاب القوى للرجال والسيدات بنسختها السابعة عشر والتي تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة حتى 6 أكتوبر الجاري. pic.twitter.com/KEgOTRPho9 — Bahrain Olympic (@BahrainOlympic) 3 октября 2019 г.

وقطعت العداءة الشابة سلوى عيد (21 عاما)، مسافة السباق خلال زمن قدره (48.14) ثانية، وهو ثالث أسرع زمن في التاريخ، تاركة الميدالية الفضية للبطلة الأولمبية، شوني ميلر، من الباهاما، التي وصلت إلى خط النهاية بعد (48.37) ثانية.

تمكنت اللاعبة سلوى عيد من احراز الميدالية الذهبية لسابق 400 متر سيدات بعد إنهاء السباق بزمن قياسي ب48:14 ثانية كأفضل زمن خلال اخر 30 سنة في منافسات سباقات 400 سيدات. pic.twitter.com/rpYsjsiVCK — Bahrain Olympic (@BahrainOlympic) 3 октября 2019 г.

أما الميدالية البرونزية، فقد كانت من نصيب الجامايكية، شيريكا جاكسون، التي حلت في المركز الثالث.

وأصبحت سلوى عيد ناصر أول عداءة عربية وآسيوية تفوز بسباق 400 متر للسيدات في بطولة العالم لألعاب القوى.

المصدر: وكالات