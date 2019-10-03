كراسنودار يتعرض لهزيمة أخرى في الدوري الأوروبي (فيديو)

مني فريق كراسنودار الروسي بالهزيمة الثانية في دور المجموعات للدوري الأوروبي لكرة القدم، على يد ضيفه خيتافي الإسباني (1-2)، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الخميس، ضمن الجولة الثانية.

وأحرز المهاجم الإسباني، أنجل لويس رودريغز، هدفي فريقه، في الدقيقتين (36 و61)، بينما سجل المهاجم الروسي، آري، برازيلي الأصل، هدف أصحاب الأرض اليتيم ، في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

Провал в обороне «Краснодара» привел к пропущенному голу. Но есть целый тайм, чтобы отыграться и вырвать победу 🇷🇺 https://t.co/DdOx1z4CFF#КраснодарХетафеpic.twitter.com/FXeRkND9Df — Матч ТВ (@MatchTV) 3 октября 2019 г.

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وانفرد خيتافي بصدارة المجموعة الثالثة (C)، متجاوزا بفارق نقطتين فريق بازل السويسري، الذي تعادل خارج أرضه (2-2) أمام مضيفه طرابزون سبور التركي، الثالث برصيد نقطة واحدة.

بينما يقبع كراسنودار في قاع الترتيب من دون رصيد.

المصدر: RT