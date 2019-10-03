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ألكمار الهولندي يصمد أمام "الشياطين الحمر" في "يوروبا ليغ"

الرياضة

ألكمار الهولندي يصمد أمام
AFP Byline / Source / Credit JOHN THYS
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ساد التعادل السلبي المباراة التي جرت بين فريق مانشستر يونايتد ومضيفه ألكمار الهولندي، التي جمعتهما اليوم الخميس، وذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات للدوري الأوروبي بكرة القدم.

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واكتفى مانشستر يونايتد بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل المخيب، رفع بها رصيده إلى أربع نقاط، وتراجع إلى المركز الثاني في ترتيب المجموعة الـ 12 (H)، بفارق الأهداف خلف المتصدر بارتيزان بلغراد الصربي، الذي فاز خارج أرضه على مضيفه أستانا الكازاخستاني (2-1)، في وقت سابق من اليوم أيضا.

بينما يحتل ألكمار المركز الثالث برصيد نقطتين، ومن ثم أستانا في المركز الرابع الأخير من دون نقاط.

المصدر: وكالات 

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