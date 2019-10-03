وولفسبيرغر النمساوي "المغمور" يروض "ذئاب" روما 

فرض فريق وولفسبيرغر النمساوي "المتواضع" التعادل على ضيفه روما الإيطالي (1-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن الدولة الثانية من دور المجموعات للدوري الأوروبي لكرة القدم.

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ووضع المدافع الإيطالي، ليوناردو سبينازولا، فريق "ذئاب" روما في المقدمة بهدف سجله، في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول.

ورد النمساوي، ميخائيل لينادل، بهدف التعادل لأصحاب الأرض، في الدقيقة 51 من زمن اللقاء.

واكتفى فريق روما بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل، لكنه احتفظ بصدارة المجموعة (J)، بفارق الأهداف أمام وولفسبيرغر.

ويشغل فريق اسطنبول باشاك شهير التركي المركز الثالث على سلم الترتيب، برصيد نقطة واحدة حصل عليها بعد تعادله (1-1) مع ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، الذي بقي في المرتبة الرابعة والأخيرة.

المصدر: وكالات