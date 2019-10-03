تسيسكا موسكو يتعثر من جديد في الدوري الأوروبي (فيديو)

مني فريق تسيسكا موسكو بالهزيمة الثانية على التوالي في الدوري الأوروبي لكرة القدم، على يد مضيفه إسبانيول الإسباني (0-2)، اليوم الخميس، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويدين الفريق الإسباني بالفضل في انتصاره لمهاجمه الصيني، وو لي، صاحب الهدف الأول، في الدقيقة 64، ولزميله المهاجم، فيكتور كامبوزانو، الذي أحرز الهدف الثاني عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، في العاصمة موسكو.

ورفع إسبانيول رصيده، بعد هذا الفوز، إلى أربع نقاط، وعزز موقعه في المركز الثاني في المجموعة الثامنة (H)، بفارق نقطتين خلف المتصدر لودوغوريتس رازغراد البلغاري، الذي تغلب بدوره على مضيفه فرينكفاروزي الهنغاري (3-0)، في المباراة الثانية.

بينما بقي تسيسكا موسكو في قائع المجموعة من دون رصيد.

المصدر: RT