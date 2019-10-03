"الأمير الصغير" لفريق يوفنتوس يعلن اعتزاله كرة القدم

قرر لاعب خط وسط فريق يوفنتوس السابق ومنتخب إيطاليا لكرة القدم، كلاوديو ماركيزيو، اعتزال كرة القدم، عقب نهاية تجربته الأخيرة مع زينيت بطرسبورغ الروسي.

وقال ماركيزيو، خلال مؤتمر صحفي عقده في ملعب يوفنتوس بمدينة تورينو: "أنا طفل من تورينو كان يحلم باللعب مع يوفنتوس وفعلت ذلك".

وانضم ماركيزيو الملقب بـ "إل برينسييبو" أي (الأمير الصغير) ليوفنتوس في سن السابعة، وخاض مباراته الأولى مع "البيانكونيري" في الدرجة الأولى عام 2006 واستمر معه 12 موسما، بينها واحد لعبه على سبيل الإعارة مع إمبولي (2007-2008).

وبرر النجم الإيطالي قراره بأن جسده لم يعد يساعده على تقديم المزيد ورغبته في احترام تاريخه، بقوله: "لقد قررت الاعتزال، لم يكن قرارا سهلا، كانت لدي أهداف أسعى لتحقيقها لكن جسدي لم يسعفني".

وأضاف ماركيزيو: "تلقيت العديد من العروض، ولكن كان علي احترام تاريخي ورفضتها جميعا".

وتابع: "حققت العديد من البطولات الرائعة، أشكر أسرتي وزوجتي وأولادي بشكل خاص لمساندتهم ودعمهم المستمر".

وتعرض ماركيزيو لإصابة خطيرة في ركبته اليسرى في عام 2016، وفشل بعدها في فرض نفسه أساسيا في تشكيلة فريق "السيدة العجوز"، فقام بفسخ عقده مع النادي بالتراضي في أغسطس 2018، وانضم إلى زينيت بطرسبورغ، الذي شارك معه في 15 مباراة سجل خلالها هدفين، وحصل معه على لقب بطل الدوري الروسي الممتاز، لكنه تعرض لإصابات عدة أرغمته على وضع حد لمسيرته الاحترافية.

Сегодня Клаудио Маркизио объявил о завершении игровой карьеры.



Мы благодарим полузащитника за вклад в чемпионство и желаем удачи во всех начинаниях! pic.twitter.com/Zn1wiW98gF — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 3 октября 2019 г.

وشارك كلاوديو ماركيزيو (33 عاما) مع يوفنتوس في 389 مباراة وسجل 37 هدفا، إضافة إلى 43 تمريرة حاسمة، وحصل على لقب بطل الدوري الإيطالي 7 مرات، والكأس المحلية أربع مرات.

المصدر: وكالات