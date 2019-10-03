أعلنت السلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، أنها تستعد لـ "حدث تاريخي"، يتمثل في إقامة مباراة لكرة القدم بين المنتخبين الفلسطيني والسعودي في مدينة القدس.

وقال رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، أثناء مؤتمر صحفي عقده في رام الله، إن المباراة التي ستقام في 15 أكتوبر الجاري ضمن إطار التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا، هي "حدث رياضي بامتياز، يكتسب أهمية من خلال الرسائل التي ستترتب على هذا اللقاء التاريخي".

وأكد الرجوب أن المباراة تنظم تحت رعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسيقام عشاء تكريم للبعثة السعودية في مقر الرئاسة بحضور كبار المسؤولين الفلسطينيين، بمن فيهم رئيس الوزراء محمد اشتية، بينما سيكون عباس في ذلك الوقت بالمملكة حيث سيشاهد المباراة مع "الإخوان السعوديين" عبر شاشة التلفاز.

وثمن الرجوب قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم المشاركة في المباراة المقامة في القدس، كما شكر الاتحاد الكروي الأردني على مساعدته في تنظيم المباراة، بما يشمل زيارة بعثة رياضية سعودية تتجاوز 100 شخص.

وشدد المسؤول الفلسطيني على الأهمية التاريخية للمباراة، قائلا: "من لا يريد للعرب أن يدخلوا فلسطين هم إسرائيل والإخوان المسلمون بفتوى القرضاوي، ونأمل من الجميع أن يكسر هذا الحاجز بإرادة سياسية تترجم بإرادة رياضية كما حدث مع السعوديين".

المصدر: وفا