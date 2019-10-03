"اليويفا" يتخذ إجراءات انضباطية بحق ستة أندية منها ريال مدريد ومانشستر سيتي

بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، إجراءات انضباطية بحق ستة أندية من بينها مانشستر سيتي وريال مدريد، بعد أحداث شهدتها مباريات أقيمت هذا الأسبوع في دوري أبطال أوروبا.

وقال "اليويفا"، اليوم الخميس، إنه وجه اتهامات إلى مانشستر سيتي، ودينامو زغرب، بعد أن ألقى مشجعون مقذوفات تجاه أرض الملعب، كما ألحق مشجعو الفريق الكرواتي أضرارا بمدرجات ملعب الاتحاد، خلال فوز "السيتي" 2-0 يوم الثلاثاء الماضي.

كما وجه الاتحاد الأوروبي اتهاما لريال مدريد، بسبب تأخر موعد انطلاق مباراة تعادل فيها 2-2 مع كلوب بروج البلجيكي، وأقيمت أيضا يوم الثلاثاء.

وأدان "اليويفا" الفريق البلجيكي، بسبب توجيه لاعب الوسط رود فورمر، عبارات مسيئة لحكم المباراة، بعد طرده لحصوله على الإنذار الثاني.

ووجهت اتهامات لأولمبياكوس اليوناني، بعد أن رفع مشجعوه لافتة اعتبرها "اليويفا" تحمل إساءة عنصرية في المباراة التي خسرها على ملعب "رد ستار" بلغراد 1-3.

في المقابل، واجه "رد ستار" اتهاما بسوء التصرف بعد إنذار خمسة لاعبين، بينهم اثنان من البدلاء.

وقال "اليويفا"، إن لجنة الانضباط ستجتمع غدا الجمعة، لسماع الرد على الاتهامات الموجهة ضد رد ستار وأولمبياكوس، بينما ستنظر في 17 أكتوبر المقبل، في أحداث المباراتين الأخريين.

المصدر: رويترز