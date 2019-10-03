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فان دايك في مهب الريح.. لاعب "مغمور" يتلاعب به ويشتت تركيزه (فيديو)

الرياضة

فان دايك في مهب الريح.. لاعب
AFP Paul ELLIS
فان دايك في مهب الريح.. لاعب "مغمور" يتلاعب به ويشتت تركيزه (فيديو)
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اشتهر الهولندي فان دايك، مدافع نادي ليفربول، خلال الموسمين الماضيين، بقدرته على قراءة المهاجمين، ومهارته في قطع الكرة وتفادي المراوغات، حتى أصبحت فكرة مراوغته موضوعا "شبه مستحيل".

ولم يكن أحد يتوقع أو حتى يتصور أن كل هذه الصفات والسمات التي يتمتع بها المدافع الهولندي الصلب، ستسقط أمام لاعب "مغمور"، وهو مهاجم سالسبورغ النمساوي، الكوري الجنوبي هيي تشان هوانغ.

وخلال المباراة التي جمعت أمس، ليفربول وضيفه سالسبورغ، في ثاني جولات مسابقة دوري أبطال أوروبا، وعندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم "الريدز" بثلاثية نظيفة، تواصل هيي تشان هوانغ، بكرة بينية، ليتوغل بها داخل منطقة الجزاء، ويسقط المدافع فان دايك على الأرض بعد مراوغته بطريقة رائعة، قبل أن يضع الكرة في شباك ليفربول.

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وبدا واضحا أن هذه المراوغة، أفقدت المدافع الهولندي تركيزه، حيث لم يظهر بعدها بأدائه المعهود، بل وتسبب ذلك بشكل مباشر في تسجيل الفريق النمساوي الهدف الثالث، بعدما ارتكب خطأ في التغطية الدفاعية، بتقاعسه عن منع مهاجم سالسبورغ مينامينو من تمرير كرة عرضية خطيرة أسفرت عن هدف التعادل الثالث.

ولحسن حظ فان دايك، فإن المباراة انتهت بفوز ليفربول بشق الأنفس، بنتيجة 4-3.

المصدر: "تويتر"

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