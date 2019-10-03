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دوري الأبطال.. تشيلسي يعود بفوز ثمين من ملعب ليل

الرياضة

دوري الأبطال.. تشيلسي يعود بفوز ثمين من ملعب ليل
AFP
دوري الأبطال.. تشيلسي يعود بفوز ثمين من ملعب ليل (فيديو)
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حقق نادي تشيلسي فوزا صعبا وثمينا على مضيفه ليل، بهدفين مقابل هدف واحد، خلال مباراة جمعتهما أمس الأربعاء، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ووضع المهاجم الشاب، تامي أبراهام، تشيلسي في المقدمة بحلول الدقيقة 22، لكن أصحاب الأرض تمكنوا من إدراك التعادل بعد عشر دقائق، عبر المهاجم النيجري فيكتور أوسيمين.

ومنح المخضرم البرازيلي، ويليان، الفوز لـ"البلوز"، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 78.

ورفع تشيلسي رصيده بهذه النتيجة إلى 3 نقاط، واصبح في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثامنة، خلف أياكس أمستردام، المتصدر بست نقاط.

في المقابل، بقي ليل في ذيل ترتيب المجموعة بلا رصيد من النقاط.

 المصدر: RT

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