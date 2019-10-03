دوري الأبطال.. تشيلسي يعود بفوز ثمين من ملعب ليل

حقق نادي تشيلسي فوزا صعبا وثمينا على مضيفه ليل، بهدفين مقابل هدف واحد، خلال مباراة جمعتهما أمس الأربعاء، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ووضع المهاجم الشاب، تامي أبراهام، تشيلسي في المقدمة بحلول الدقيقة 22، لكن أصحاب الأرض تمكنوا من إدراك التعادل بعد عشر دقائق، عبر المهاجم النيجري فيكتور أوسيمين.

ومنح المخضرم البرازيلي، ويليان، الفوز لـ"البلوز"، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 78.

The Goal or the Assist

Which was sweeter?

RT for Willian's Volley

Like for CHO's Assist#Chelsea#ChampionsLeague#LOSCCHEpic.twitter.com/hKu72cXcmj — Chelsea Futbal (@FutbalChelsea) October 2, 2019

ورفع تشيلسي رصيده بهذه النتيجة إلى 3 نقاط، واصبح في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثامنة، خلف أياكس أمستردام، المتصدر بست نقاط.

في المقابل، بقي ليل في ذيل ترتيب المجموعة بلا رصيد من النقاط.

المصدر: RT