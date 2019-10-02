المغربي زياش يقود أياكس الهولندي لاصطياد "خفافيش" فالنسيا على أرضها

خرج فريق أياكس أمستردام الهولندي بفوز عريض من ملعب مضيفه فالنسيا الإسباني (3-0)، اليوم الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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وافتتح الدولي المغربي، حكيم زيياش، التسجيل للفريق الهولندي بهدف مبكر سجله في الدقيقة الثامنة من انطلاق صافرة البداية. وضاعف زميله المهاجم، كوينسي بروميس، النتيجة، في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول. ومن ثم اختتم الهولندي، دوني فان دي بيك، ثلاثية فريقه في الدقيقة 67 من زمن اللقاء.

وعزز فريق أياكس تصدره لقائمة المجموعة الثامنة (H)، بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، متقدما بفارق ثلاث نقاط أمام كل من تشيلسي وفالنسيا، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

بينما يشغل فريق ليل الفرنسي المركز الرابع الأخير من دون نقاط، بعد هزيمته، في عقر داره، أمام تشيلسي (1-2).

المصدر: وكالات