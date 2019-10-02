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برشلونة يعلن غياب فيربو عن مباراة إنتر ميلان

الرياضة

برشلونة يعلن غياب فيربو عن مباراة إنتر ميلان
AFP
برشلونة يعلن غياب فيربو عن مباراة إنتر ميلان
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أعلن نادي برشلونة غياب مدافعه الأيسر جونيور فيربو، عن مواجهة إنتر ميلان اليوم، في ثاني جولات مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال "البارسا" في بيان نشره عبر موقعه: "تم استبعاد جونيور فيربو عن مباراة الليلة أمام إنترناسيونالي بسبب معاناته من الإصابة".

وتابع: "شعر بألم في ساقه اليمنى بعد تدريبات أمس الثلاثاء، وقد أكدت الاختبارات التي أجريت له هذا الصباح إصابته في عضلة الساق".

وأشار البيان إلى أن موعد عودة صاحب الـ22 عاما إلى الملاعب، يتوقف على مدى استجابته للعلاج.

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وكان فيربو، الذي انضم لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من ريال بيتيس مقابل 18 مليون يورو، قد سجل أول أهدافه بقميص "البلوغرانا" في مباراة خيتافي السبت الماضي، ضمن منافسات الأسبوع السابع من الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: .fcbarcelona.com

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