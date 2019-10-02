قائد منتخب المغرب بنعطية يعلن اعتزاله دوليا

أعلن قائد المنتخب المغربي لكرة القدم، مهدي بنعطية، أمس الثلاثاء، اعتزاله رسميا اللعب دوليا، خلال مقابلة أجراها مع شبكة "بي إن سبورت".

وقال بنعطية، الذي انضم لمنتخب بلاده لأول مرة في نوفمبر 2008 في عهد المدير الفني روجيه لومير، للشبكة القطرية، إنه قرر الاكتفاء بالمدة التي قضاها مع المنتخب المغربي خلال الفترة السابقة.

المدافع المغربي مهدي بن عطية يعلن حصريا لقنوات beIN SPORTS اعتزاله اللعب دوليا مع أسود الأطلس pic.twitter.com/YoFxK30Y6n — beINSPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) October 1, 2019

وبهذا الاعتزال، يلتحق بنعطية بكل من مبارك بوصوفة، وكريم الأحمدي، اللذين قررا إنهاء مشوارهما مع "أسود الأطلس" مباشرة بعد انتهاء منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة.

وسبق لبنعطية، الذي دافع عن ألوان أندية أوروبية عريقة على غرار روما، وبايرن ميونخ، ويوفنتوس، أن اعتزل اللعب دوليا بشكل مؤقت في العديد من المناسبات، سواء بداعي رغبته في انتزاع الرسمية مع الفرق التي جاورها سابقا، أو بسبب مشاكل داخل صفوف المنتخب.

يذكر أن ابن الـ32 عاما، المحترف حاليا في صفوف نادي الدحيل القطري، لم يشارك مع المنتخب المغربي في أي مباراة، منذ نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، التي ودعها "أسود الأطلس" من الدور ثمن النهائي.

المصدر: وكالات