نجم كلوب بروج يكشف سبب احتفاله بهدفه في شباك ريال مدريد على طريقة رونالدو (فيديو)

كشف النيجيري إيمانويل بونافونتور، مهاجم نادي كلوب بروج البلجيكي، سبب احتفاله على طريقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، عندما هز شباك ريال مدريد أمس، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وأحرز بونافونتور هدفين، واحتفل بهدفه الثاني على طريقة رونالدو، بالقفز بطريقة محددة في الهواء، ومن ثم إطلاق لفظ "si" عند النزول على الأرض، وهي كلمة إسبانية تعني "نعم" بالعربية.

وخلال حديثه لصحيفة "Esporte Interativo"، فسر المهاجم البالغ 21 عاما سبب احتفاله بتلك الطريقة قائلا: "أحب رونالدو، وهو لاعبي المفضل ومثلي الأعلى، لم يرق لي رحيله عن ريال مدريد، لذا احتفلت مثله تماما لكي أظهر بأن الريال خسر شيئا ما برحيله".

Emmanuel Bonaventure Dennis explains his Cristiano Ronaldo celebration 👀 pic.twitter.com/plLZIUyFaJ — ESPN FC (@ESPNFC) October 2, 2019

وعندما سئل عن حديثه قبل المباراة بأنه سيضع وشما إذا سجل، أجاب بونافونتور: "إنه حلم.. هناك كثيرون لم يظنوا أبدا أنهم سيلعبون كرة القدم هنا (ملعب سانتياغو بيرنابيو)..

نعم قبل المباراة قلت إذا سجلت سأضع وشما، لكنني كنت أتحايل فقط، كنت أمزح".

ورغم تألق بونافونتور وتسجيله هدفين، فقد خرج فريقه متعادلا من المباراة بهدفين لمثلهما.

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وكان رونالدو (34 عاما)، رحل بشكل مفاجئ عن ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018، وانضم ليوفنتوس الإيطالي، وسط تقارير، أفادت بأن إدارة الريال هي السبب الرئيسي في مغادرة اللاعب البرتغالي لأسوار ملعب "سانتياغو بيرنابيو".

المصدر: 90min.com