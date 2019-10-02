غائب واحد عن قائمة برشلونة لمواجهة إنتر

أعلن المدير الفني لبرشلونة إرنستو فالفيردي، قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة إنتر ميلان القوية اليوم، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا.

وضمت القائمة 20 لاعبا، بينهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي، العائدين من الإصابة، بينما غاب الشاب أنسو فاتي عن قائمة "البلوغرانا"، وذلك بسبب معاناته من آلام في الركبة.

وكانت تقارير إعلامية، تحدثت أن ميسي لن يتمكن من اللحاق بمباراة إنتر، ولكن على ما يبدو فإن "البرغوث" تعافى بشكل أسرع، من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا في مباراة فياريال ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وجاءت قائمة "البارسا" على الشكل التالي:

في حراسة المرمى: شتيغن - نيتو.

في خط الدفاع: جونيور - سيميدو - لينغليت - بيكيه - توديبو - واغي.

في خط الوسط: بوسكيتس - آلينيا - دي يونج - آرثر - فيدال - روبرتو - راكيتيتش.

في خط الهجوم: سواريز - بيريز - ديمبيلي - غريزمان - ميسي.

وتعادل "البارسا" في الجولة الماضية مع بوروسيا دورتموند بدون أهداف، كما سقط إنتر في فخ التعادل مع ضيفه سلافيا براغ التشيكي بنتيجة 1-1.

المصدر: وكالات