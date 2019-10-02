البديل ستيرلينغ وفلسلفة غوارديولا يمنحان "السيتي" الفوز على دينامو زغرب (فيديو)

جنب البديل رحيم ستيرلينغ فريقه مانشستر سيتي إحراج التعادل على أرضه أمام دينامو زغرب، وذلك بقيادته للفوز 2-0 أمس في الجولة الثانية من منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقد لا يكون التعادل السلبي بالنتيجة الكارثية ضد فريق اكتسح أتالانتا الإيطالي 4-0 في الجولة الأولى، لكنه يعتبر غريبا بالنسبة لفريق خرج منتصرا من مباراته الأخيرة في ملعبه بثمانية أهداف نظيفة على واتفورد في الدوري المحلي، ودخل لقاء أمس وفي سجله 19 هدفا في مبارياته الأربع الماضية على أرضه في دوري الأبطال و17 في مبارياته الخمس الأخيرة في معقله وخارجه.

وفي نهاية المطاف وبعد معاناة أمام التكتل الدفاعي للضيف الكرواتي، خرج فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا بفوز ثان أضافه إلى الأول الذي حققه في الجولة الأولى خارج ملعبه بثلاثية نظيفة على شاختار دانيييتسك الفائز أمس أيضا بعيدا عن جمهوره على أتالانتا 2-1 بهدف في الثواني الأخيرة.

وعلى الرغم من السيطرة والفرص المتتالية لمانشستر ستي، عجز لاعبوه وعلى رأسهم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو عن الوصول إلى الشباك حتى صافرة نهاية الشوط الأول.

ولم يتغير الوضع في بداية الثاني مع تواصل ضغط سيتي ومحاصرته لضيفه في منطقته لكن دون التمكن من تخطي التكتل والاستبسال الدفاعي للفريق الكرواتي، ما دفع غوارديولا إلى الزج بستيرلينغ بدلا من البرتغالي برناردو سيلفا في الدقيقة 56.

وكان غوارديولا مصيبا في قراره، إذ جاء الفرج عن طريق ستيرلينغ الذي وصلته الكرة من الجهة اليسرى عبر الجزائري رياض محرز، فحولها في الشباك وأراح أعصاب جمهور ملعب الاتحاد (الدقيقة 66) الذي تحرر تماما في الوقت بدل الضائع حين أضاف البديل الآخر فيل فودن الهدف الثاني بعد تمريرة من ستيرلينغ بالذات (الدقيقة 95).

المصدر: وكالات