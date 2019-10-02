كوبا ليبرتادوريس.. ريفر بليت يسقط غريمه بوكا جونيورز في سوبر كلاسيكو مثير (فيديو)

تغلب نادي ريفر بليت على غريمه وضيفه بوكا جونيورز بهدفين دون رد، في مباراة مثيرة جمعتهما اليوم في ذهاب نصف نهائي مسابقة كوبا ليبرتادوريس لكرة القدم.

وسجل ثنائية "الريفر" رافائيل سانتوس بوري من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة، وإيغناسيو فيرنانديز في الدقيقة 70.

وبهذا الفوز، اقترب حامل اللقب من بلوغ المباراة النهائية، قبل مواجهة الإياب، المقررة في ملعب "لابوموبونيرا" يوم 23 أكتوبر الجاري.

وأنهى بوكا جونيورز المباراة بعشرة لاعبين، حيث أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه نيكولاس كابالدو في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة، بعد تدخله العنيف ضد إنزو بيريز، لاعب ريفر بليت.

وكان الفريقان التقيا الموسم الماضي في نهائي البطولة ذاتها، في مواجهة الذهاب تعادلا بنتيجة 2-2 على ملعب "لابوموبونيرا"، بينما فاز ريفر بليت بنتيجة 3-1 في لقاء العودة، ليتوج باللقب القاري.

المصدر: وكالات