شاختيور الأوكراني يقلب الطاولة على أتالانتا الإيطالي في معقله بهدف قاتل (فيديو)

حول فريق شاختيور دونيتسك الأوكراني تأخره بهدف أمام مضيفه أتالانتا الإيطالي، إلى فوز (2-1)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وضع المهاجم الكولومبي، دوفان زاباتا، الفريق الإيطالي في المقدمة بهدف سجله، في الدقيقة 28 بتسديدة رأسية.

ورد الأوكراني، جيونيور مورايس، البرازيلي الأصل، بهدف التعادل للضيوف، قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول.

واقتنص المهاجم الإسرائيلي، مانور سولومون، هدف الفوز للفريق الأوكراني في الوقت القاتل، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

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وحصد شاختيور دونيتسك أول ثلاث نقاط له، وذلك بعد هزيمته الساحقة، في عقر داره، أمام مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة، في الجولة الأولى، ويحتل المركز الثالث في قائمة المجموعة الثالثة (C).

بينما مني أتالانتا بالهزيمة الثانية على التوالي، بعد الأولى أمام مضيفه دينامو زغرب الكرواتي بأربعة أهداف من دون رد.

المصدر: "sportbox"