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قبل ساعات من مواجهة دينامو زغرب.. مانشستر سيتي يعلن إصابة أحد أبرز نجومه

الرياضة

قبل ساعات من مواجهة دينامو زغرب.. مانشستر سيتي يعلن إصابة أحد أبرز نجومه
AFP Paul ELLIS
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أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، معاناة نجمه البلجيكي كيفن دي بروين، من إصابة تعرض لها خلال مباراة إيفرتون السبت الماضي، في إطار منافسات الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي.

ووفقا للبيان الذي نشره "السيتي" عبر حسابه في موقع "تويتر"، فإن دي بروين تعرض لإصابة في الفخذ خلال مواجهة إيفرتون، ولذلك غاب عن مران الفريق أمس الاثنين.

وأشار إلى أن اللاعب خضع لعدد من الاختبارات قبل أن يقرر الجهاز الفني استبعاده عن مباراة الفريق اليوم ضد دينامو زغرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأوضح أن موعد عودته يعتمد على مدى استجابته لبرنامج إعادة التأهيل، الذي يشرف عليه الطاقم الطبي في النادي.

وأنهى حامل لقب الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين، بيانه بتأكيد أن الجميع في النادي يتمنى الشفاء العاجل لدي بروين، ويتطلع لرؤيته قريبا باللون السماوي.

يذكر أن دي بروين تعرض للعديد من الإصابات خلال الموسمين الأخيرين، ما أبعده عن مانشستر سيتي في مجموعة من المباريات الحاسمة محليا وأوروبيا.

المصدر: وكالات

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