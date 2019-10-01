دجوكوفيتش يعبر بسهولة إلى ثائي أدوار بطولة اليابان المفتوحة

سحق الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف أولا عالميا، منافسه الأسترالي أليكسي بوبيرين الصاعد من التصفيات 6-4 و6-2 اليوم الثلاثاء، ليبلغ الدور الثاني في بطولة اليابان المفتوحة للتنس.

وفي أول مباراة يخوضها في الفردي منذ انسحابه من الدور الرابع لأمريكا المفتوحة بسبب إصابة في الكتف، أظهر اللاعب الصربي تعافيه، وسدد سبع ضربات إرسال ساحقة وفاز بنسبة 84 في المئة من نقاط إرساله الأول.

Back with a BANG 💥@DjokerNole defeats Popyrin on Tokyo debut to move to the 2R of the @rakutenopen 💪



🎥: @TennisTVpic.twitter.com/bWpF8oP4nl — ATP Tour (@ATP_Tour) October 1, 2019

وقال دجوكوفيتش عقب المباراة "كتفي بحالة جيدة. لم أشعر بأي شيء في الأيام السابقة وكذلك اليوم خلال المباراة".

وتابع ابن الـ32 عاما: "ركزت من بداية المباراة لنهايتها ولعبت جيدا وقدمت أداء ثابتا ولعبت بشراسة".

وسيتقابل اللاعب الصربي في الدور المقبل مع الياباني جو سويدا.

ويقضي دجوكوفيتش الآن أسبوعه 271 على قمة التصنيف العالمي لمحترفي التنس، ليتخطى رقم إيفان ليندل (270 أسبوعا) للمركز الثالث في قائمة الأكثر بقاء في القمة على مر العصور.

المصدر: وكالات