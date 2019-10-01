زوج أول بطلة للعالم ثلات مرات للوثب العالي في التاريخ ينشر فيديو "محرج" لها (فيديو)

نشر الصحفي الرياضي الروسي، فلاداس لاسيتسكاس، مقطع فيديو "محرج" لزوجته ماريا لاسيتسكيني، بعد يوم من تتويجها بلقب بطلة العالم لمسابقة الوثب العالي للسيدات، في العاصمة القطرية الدوحة.

وتظهر النجمة الروسية في مقطع الفيديو المنشور من قبل زوجها، وهي تجري بسرعة خلال التدريبات وتسقط قبل القفزة مباشرة.

وعلق لاسيتسكاس على الفيديو قائلا: "بعد شهرين من ذلك، فازت بلقب بطلة العالم للمرة الثالثة. أسطورة".

Two months after this she won her 3 WC tittle. Legend ❤️ pic.twitter.com/pQOTIkp5vn — Vladas Lasitskas (@VladasLasitskas) 30 сентября 2019 г.

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وأصبحت ماريا لاسيتسكيني (26 عاما) بعد فوزها بذهبية "مونديال الدوحة" لأم الألعاب، أول رياضية في التاريخ تحرز لقب بطلة العالم ثلاث مرات في هذه المسابقة، بعد عام 2015 في بكين، و2017 في لندن.

واجتازت النجمة الروسية العارضة وهي على ارتفاع (204 سم) في المحاولة الأولى، لتتفوق بفارق المحاولات على صاحبة الميدالية الفضية، جارتها الأوكرانية، ياروسلافا موغوجيخ، التي اجتازت الارتفاع ذاته.

المصدر: وكالات