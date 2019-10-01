إيقاف مدرب مو فرح السابق 4 سنوات بسبب قضايا منشطات

أوقفت الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات ألبرتو سالازار، المدرب السابق للعداء البريطاني مو فرح حامل أربع ذهبيات أولمبية، لمدة 4 سنوات بعد إدانته بانتهاكات مرتبطة بالمنشطات.

وجاء إيقاف المدرب الأمريكي البالغ من العمر 61 عاما، بعد تحقيق للوكالة دام أربع سنوات ومعركة طويلة وراء أبواب موصدة.

كما أدى إلى سحب اعتماده من بطولة العالم لألعاب القوى المقامة حاليا في الدوحة.

ونفى سالازار التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه سيستأنف القرار.

Alberto Salazar - Mo Farah's former athletics coach - has been banned from the sport for four years after being found guilty of doping violations.



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وقالت الوكالة الأمريكية أيضا، إن جيفري براون، أخصائي الغدد الصماء والسكري في تكساس، الذي عالج العديد من رياضيي سالازار ضمن "مشروع أوريغون" المدعوم من شركة "نايكي" للتجهيزات الرياضية، أوقف أيضا لأربع سنوات.

ويدير سالازار، الكوبي الأصل، مشروع "نايكي أوريغون"، والذي كان فرح في عداد المشاركين فيه بين 2001 و2017.

وتبين أن سالازار هرب أو حاول تهريب هرمون التستوستيرون المحظور، وأعطى رياضيين مواد منشطة تزيد عن الحد المسموح فيه، والعبث بعملية مراقبة التنشيط لدى الرياضيين.

وكان فرح (36 عاما)، ترك معسكر سالازار في 2017، نافيا أن يكون قراره مرتبطا بمزاعم منشطات في "مشروع أوريغون".

كما نفى العداء المتوج بلقبي 5 آلاف و10 آلاف متر في أولمبيادي 2012 و2016، مرارا أي علم له بتورط سالازار في قضايا منشطات.

المصدر: وكالات