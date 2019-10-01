رابطة لاعبي التنس المحترفين تعاقب حكما تحرش بفتاة أثناء المباراة (فيديو)

أعلنت رابطة لاعبي التنس المحترفين، إيقاف الحكم الإيطالي جيانلوكا موسكريلا، لحين انتهاء التحقيق في واقعة تحرشه بإحدى الفتيات أثناء إدارته لإحدى المباريات في بطولة "فلورنسا".

فأثناء المباراة التي جمعت بين البرتغالي بيدرو سوزا والإيطالي إنريكو ديلا فالي في الـ26 من الشهر الماضي، أقدم حكم الكرسي موسكريلا على تصرفات غريبة، بدأها بمساندته لمواطنه ديلا فالي بشكل علني، قبل أن يتحرش لفظيا بفتاة كانت مكلفة بجمع الكرات خلال تلك المباراة، حيث قال لها: "أنت رائعة، مثيرة للغاية، هل أت بخير؟ هل الجو حار؟ تشعرين بالحرارة؟ جسديا أم نفسيا؟

يذكر أن موسكاريلا، انضم لحكام بطولات رابطة التنس المحترفين في العام 2010، ويحمل الشارة الذهبية التي تخول له التحكيم في البطولات الأربع الكبرى (أستراليا المفتوحة، فرنسا المفتوحة، ويمبلدون، وأمريكا المفتوحة).

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المصدر: وكالات