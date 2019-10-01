جماهير سودانية تطارد حكم مباراة من الملعب حتى بيته اعتراضا على قراراته (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يرصد لحظة هروب حكم سوداني من أرض الملعب، فيما كان الجمهور يطارده بالحجارة حتى منزله.

واحتج المشجعون على الحكم عثمان آدم، أثناء قيادته لمباراة بين مريخ العيلفون وبدر أم ضوابان في كأس السودان لكرة القدم، حيث لم يجد الحكم طريقة أخرى للهروب والإفلات من قبضتهم إلا بالركض سريعا خارج الملعب، لتلاحقه فئة من الجماهير الغاضبة وترشقه بالحجارة.

المكان:العليفون.

المناسبة؛كأس السودان.

الحدث:مطاردة الحكم عثمان ادم في المباراة التي أقيمت بين المريخ العليفون وبدر ام ضوبان من قبل الجماهير،في سلوك رياضي غير مقبول ومابيودينا لقدام.

pic.twitter.com/aFK4KiL94J — ‏عبدالله الحلو (@AbdallaElhillou) September 30, 2019

ولم يصب الحكم بأي أذى، حيث تمكن من الوصول إلى بيته قبل أن تلحق به الجماهير.

ومن المنتظر أن يصدر الاتحاد السوداني لكرة القدم، عقوبات رادعة تجاه نادى مريخ العيلفون، لمحاولة جماهير الاعتداء على الحكم عثمان آدم، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

المصدر: وكالات