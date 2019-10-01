مواعيد مباريات الثلاثاء في ثانية جولات دوري أبطال أوروبا
تقام اليوم الثلاثاء ثماني مباريات مهمة وقوية في ثانية جولات مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وسيكون جدول ومواعيد المباريات على الشكل التالي:
- ريال مدريد الإسباني × كلوب بروج البلجيكي – 19:55 بتوقيت مكة المكرمة.
- أتلانتا الإيطالي × شاختيار دونيتسك – 19:55 بتوقيت مكة المكرمة.
- النجم الأحمر الصربي × أولمبياكوس اليوناني – العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.
- يوفنتوس الإيطالي × باير ليفركوزن الألماني – العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.
- مانشستر سيتي الإنجليزي × دينامو زغرب الكرواتي – العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.
- توتنهام هوتسبير الإنجليزي × بايرن ميونخ الألماني – العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.
- لوكوموتيف موسكو الروسي × أتلتيكو مدريد الإسباني – العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.
- غالطة سراي التركي × باريس سان جيرمان الفرنسي - العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.
المصدر: RT