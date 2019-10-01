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مواعيد مباريات الثلاثاء في ثانية جولات دوري أبطال أوروبا

الرياضة

مواعيد مباريات الثلاثاء في ثانية جولات دوري أبطال أوروبا
AFP PIERRE-PHILIPPE MARCOU
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تقام اليوم الثلاثاء ثماني مباريات مهمة وقوية في ثانية جولات مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسيكون جدول ومواعيد المباريات على الشكل التالي:

- ريال مدريد الإسباني × كلوب بروج البلجيكي – 19:55 بتوقيت مكة المكرمة.

- أتلانتا الإيطالي × شاختيار دونيتسك – 19:55 بتوقيت مكة المكرمة.

- النجم الأحمر الصربي × أولمبياكوس اليوناني –  العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

- يوفنتوس الإيطالي × باير ليفركوزن الألماني – العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

- مانشستر سيتي الإنجليزي × دينامو زغرب الكرواتي – العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

- توتنهام هوتسبير الإنجليزي × بايرن ميونخ الألماني – العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

- لوكوموتيف موسكو الروسي × أتلتيكو مدريد الإسباني – العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

- غالطة سراي التركي × باريس سان جيرمان الفرنسي - العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

المصدر: RT

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