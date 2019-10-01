فور إعلان فوز ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019، أطلق عشاقه العنان لأفراحهم ابتهاجا بتفوق نجمهم على غريمه كريستيانو رونالدو في عدد مرات الفوز بالجائزة المرموقة.

في المقابل، شكك عشاق النجم البرتغالي في هذا الادعاء، بل ونشروا أرقاما وإحصائيات تثبت عكس ذلك.. فهل تفوق ميسي فعلا على رونالدو أم هي مجرد أوهام؟

للتوصل لإجابة عن هذا السؤال، نستعرض في هذا الرصد المختصر، جوائز كل من رونالدو وميسي على حدة منذ انطلاق المنافسة الحقيقية بينهما بشكل رسمي عام 2008.

جوائز الثنائي قبل اندماج جائزة "الفيفا" لأفضل لاعب في العالم مع جائز الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب في العالم أيضا

- رونالدو: فاز بجائزة "الفيفا" في مسماها القديم والكرة الذهبية في 2008.

- ميسي: نال الجائزتان في العام 2009.

جائزة أفضل لاعب في العالم خلال حقبة الشراكة بين "فرانس فوتبول" و"فيفا" 2010-2015

- رونالدو: توج مرتين 2013 و2014.

ميسي: توج 4 مرات 2010، 2011، 2012، 2015.

بعد فك الشراكية بين "الفيفا" و"فرانس فوتبول"

- رونالدو: توج بالكرة الذهبية في 2016 و2017، وجائزة "الفيفا" بمسماها الجديد "the best" في العامين ذاتهما.

- ميسي: لم ينل قط الكرة الذهبية منذ عودتها إلى كنف مجلة "فرانس فوتبول"، فيما توج هذا العام بجائزة "the best" للمرة الأولى.

إذا تمعن في الأرقام والإحصائيات، فسنلحظ أن رونالدو يتفوق على غريمه ميسي من حيث عدد جوائز الأفضل في العالم المحصل عليها، بواقع 8 جوائز مقابل 7 للنجم الأرجنتيني، لكن تفوق هذا الأخير يتجلى في كونه توج بجائزة أفضل لاعب في العالم بغض النظر عن الجهة المانحة لها في ست سنوات (20009 ،2010، 2011، 2012، 2015، و2019) بينما نالها رونالدو خلال خمس سنوات فقط (2008، 2013، 2014، 2016، 2017).

Messi has now won the most-ever FIFA men's Player of the Year awards (6) 🐐



(via @brfootball) pic.twitter.com/eChhfsh8Js — Bleacher Report (@BleacherReport) September 23, 2019

المقارنات بين رونالدو وميسي لن تتوقف وربما ستسمر حتى بعد اعتزالهما، ولكن هناك حقيقة ثابتة، أن منافسة الثنائي ربما هي الأبرز والأشد في تاريخ كرة القدم، ففي زمنهما، بات الصحفيون، والنقاد، والمشجعون في جدل دائم حول المزايا الفردية لكل منهما في محاولة لتحديد من يعتقدون أنه الأفضل.

المصدر: RT